Conchita Wurst haast onherkenbaar met nieuwe look MVO

03 juni 2018

10u03

Bron: ANP 0 Celebrities Is dit echt Conchita Wurst? Toch wel. De 29-jarige Oostenrijkse artiest probeerde heel wat ongewone outfits uit voor het Life Ball in Wenen.

De herkenbare lange, zwarte haren en zwarte baard zijn op slag verdwenen. Nu ja, ze zijn in ieder geval opeens spierwit en heel wat korter geworden. "Wow, ik moest twee keer kijken", aldus een fan op Instagram.

Eerder postte de Eurosong-winnaar al foto's op Instagram waarin ze te zien was als Maria Von Trapp. Het Life Ball, een event dat geld inzamelt voor AIDSonderzoek, heeft dit jaar dan ook 'The Sound Of Music' als thema.

Red carpet #ladyoscar Thank you so much @mrmartinz @eduvongomes @thomaskirchgrabner @jpheg Een foto die is geplaatst door null (@conchitawurst) op 02 jun 2018 om 19:10 CEST

making of @lifeball_official pic @markusmorianz Een foto die is geplaatst door null (@conchitawurst) op 30 mei 2018 om 19:48 CEST

it‘s #LifeBall week! ❤️ #theunstoppables @lifeball_official pic: @markusmorianz Een foto die is geplaatst door null (@conchitawurst) op 30 mei 2018 om 09:54 CEST