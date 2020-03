Concert van zwangere Ciara uitgesteld uit vrees voor corona MVO

08 maart 2020

10u58

Bron: ANP 0 Celebrities De zwangere zangeres Ciara stelt uit vrees voor het nieuwe coronavirus een concert in Texas uit tot na haar bevalling. Ciara, die in verwachting is van haar derde kind, is door haar artsen geadviseerd om minder te reizen en mensenmassa’s te vermijden om een coranabesmetting te voorkomen.

Ciara zou op 19 maart een nieuwe concerthal openen. Naast het concert wordt ook de opening uitgesteld. “Ik ben teleurgesteld dat ik deze maand niet meer kan terugkeren naar mijn geboorteplaats Fort Hood in Texas om een geweldige show neer te zetten die we hadden gepland, maar ik zie uit naar de vervangende datum”, zegt Ciara in een verklaring. “Ik verzoek iedereen dringend stappen te nemen om gezond en veilig te blijven”, besluit ze. Ciara (34) maakte in januari bekend dat ze met American football-speler Russell Wilson weer een kind verwacht.

De corona-uitbraak leidt tot veel meer annuleringen van concerten. Louis Tomlinson, Slipknot, Mariah Carey, DJ Khaled, Avril Lavigne, BTS en Green Day gingen Ciara voor.