Concert Harry Styles en Lizzo geëvacueerd na overstromingen

01 februari 2020

12u51

Bron: ANP 0 Celebrities Een concert dat Harry Styles en Lizzo vrijdagavond in Miami zouden geven, moest door zeer slechte weersomstandigheden worden afgebroken. Dat meldt Variety. Kort voordat de zanger in actie zou komen, kregen fans te horen dat ze de concertlocatie moesten verlaten.

Harry zou samen met Lizzo en Mark Ronson optreden. Ongeveer een uur nadat Lizzo op het podium stond, meldde de organisatie dat er zwaar weer op komst was. De brandweer had een onmiddellijke evacuatie bevolen, dus moesten fans door een hevige regenstorm naar buiten om weer thuis te komen. Op beelden is te zien dat concertgangers zich een weg moesten zien te banen door kniehoog water.



#UPDATE| Fans are evacuating during this massive storm.



This is absolutely devastating.. Keeping all of you in my prayers, stay safe everyone!#HarryStyles #HarryStylesUpdates pic.twitter.com/ZNLSd61mtK Harry Styles Updates(@ OfficialHESup) link

Voor Harry is de timing extra zuur, want hij viert zaterdag zijn 26e verjaardag. Op Twitter verontschuldigt de voormalig One Direction-zanger zich tegenover zijn fans. "Voor jullie die nu in Miami zijn, er is mij verteld dat er een hevige storm op komst is. De brandweer zou in geen geval de show laten doorgaan. Blijf alsjeblieft veilig. Ik ben heel teleurgesteld, en het spijt me."

Zaterdagavond zal Lady Gaga in dezelfde concertzaal op het podium staan voor de Super Bowl pre-show. Het is nog niet duidelijk of dat concert door zal gaan.

harry’s performance got cancelled due to bad weather in miami florida, on his birthday🥺 #HarryStyles pic.twitter.com/XvAFhgw0R2 𝐤𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐥♥STREAM WALLS(@ x1Dkendall) link

Fans refusing to leave after bad weather cancelled @Harry_Styles concert in Miami. (🎥: @97Yaeko) pic.twitter.com/M7VocnvyGb Joel Franco(@ OfficialJoelF) link

To those of you here in Miami, I was told there’s a severe storm on the way.



The fire department would not let us do the show under any circumstances. Please stay safe.



I’m so disappointed, and I’m sorry.



I love you all. H Harry Styles.(@ Harry_Styles) link