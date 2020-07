Componist Ennio Morricone op 91-jarige leeftijd overleden

SDE

06 juli 2020

De Italiaanse componist Ennio Morricone, bekend van de soundtracks van 'The good, the bad and the ugly' en 'Once Upon a Time in the West', is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat melden Italiaanse media. Morricone overleed aan de gevolgen van een val.

De befaamde componist zou enkele dagen geleden gevallen zijn in zijn eigen huis en daarbij een dijbeen gebroken hebben. Ten gevolge van die val is nu hij overleden in een ziekenhuis in Rome.

Soundtracks

Morricone werd geboren in Rome op 10 november 1928. Al op zesjarige leeftijd begon hij met het componeren van muziek, maar het zou nog tot 1961 duren voordat hij z'n eerste soundtrack schreef, voor de film ‘Il Federale’. Daarna was de trein vertrokken. Het bekendst is hij van z'n samenwerking met ‘spaghettiwestern’-regisseur Sergio Leone. Morricone verzorgde de soundtrack van onder andere ‘For a fistful of dollars’, ‘For a few dollars more’, ‘The Good, the Bad and the Ugly’, ‘Once Upon a Time in the West’, ‘Down the Head’, en ‘Once Upon a Time in America’.

De componist en dirigent werkte echter niet alleen voor Italiaanse regisseurs. Z'n muziek was ook te horen in films als ‘The Thing’, ‘What Dreams May Come’, The Mission’, ‘The Untouchables’ en ‘The Hateful Eight’. In totaal bedacht hij 500 soundtracks voor films en tv-programma’s en zo’n 120 andere composities. Hij verkocht ruim 50 miljoen platen.

Morricone wordt gezien als een van de invloedrijkste componisten van zijn generatie. Hij won in zijn carrière tientallen prijzen: Grammy Awards, Golden Globes en Bafta’s. In 2007 kreeg hij een Academy Honorary Award. In 2016 won hij nog de Oscar voor ‘beste soundtrack’ voor ‘The Hateful Eight’, een film van Quentin Tarantino. De twee waren goed bevriend.

Besparingen

Vorig jaar gaf de toen 90-jarige Morricone nog aan dat hij geen zin meer had in soundtracks. Naar eigen zeggen dirigeerde hij liever concerten dan nog filmmuziek te schrijven. “Vroeger gaf men geld uit aan de filmmuziek, nu wil men met synthesizers en amateurs besparen op de muziek”, sneerde hij. De enige uitzondering die hij toen nog wilde maken, was voor zijn landgenoot Giuseppe Tornatore. De laatste jaren tourde hij vooral rond met een orkest om z'n muziek over de hele wereld te spelen.

In 1956 trouwde Morricone met Maria Travia. Ze hebben samen vier kinderen: Marco (63), Alessandra (59), Andrea (56) - die ook dirigent en componist is - en regisseur Giovanni (54).