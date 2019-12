Complottheorie ontkracht: Jimi Hendrix is niét verantwoordelijk voor wilde parkieten in Groot-Brittannië SDE

Bron: NME 0 Celebrities Hoe zijn wilde parkieten ooit in Groot-Brittannië terechtgekomen? Was het Jimi Hendrix’ schuld, zoals een populaire theorie wil? Of heeft eerder George Michael er iets mee te maken? Een nieuwe studie maakt nu eindelijk een einde aan alle complottheorieën.

In Groot-Brittannië zijn ze al langer op zoek naar de oorsprong van de wilde parkieten. Volgens een wijdverspreide theorie heeft niemand minder dan Jimi Hendrix er iets mee te maken, al lijkt dat tegelijkertijd absurd: wat zou de Amerikaanse gitarist nu te maken hebben met de komst van wilde parkieten op het Britse vasteland? Wel, in 1968 zou Jimi een bezoekje gebracht hebben aan Londen. In de beroemde Carnaby Street zou hij volgens de legende - weliswaar stoned - het eerste paar wilde parkieten hebben losgelaten als een symbool van vrede. De twee vogels zouden bovendien de toepasselijke namen Adam en Eva gehad hebben.

Het klinkt zo gek nog niet, maar er is een tweede theorie die ook erg populair is. Niemand minder dan de Britse zanger George Michael zou verantwoordelijk zijn voor de komst van de parkieten. In de jaren 1990 zouden dieven hebben ingebroken in zijn huis in Hampstead. Daarbij zouden ze ook op Michaels geheime volière met daarin - u raadt het al - enkele wilde parkieten zijn gebotst, die de vrijheid kregen. De zanger zou echter wantrouwig staan tegenover de politie en de inbraak dus niet hebben aangegeven.

Studie

Het zijn twee mooie theorieën, maar volgens een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het prestigieuze ‘Journal of Zoology’ werden de eerste parkieten al in 1855 gezien, onder meer in het Britse Norfolk. De hoeveelheid parkieten zou dan serieus gestegen zijn na de ‘Grote Britse Storm’ uit 1987, nadat verschillende vogelhuizen beschadigd raakten. Ook de opkomst van papegaaienziekte in 1929 zou veel mensen ertoe aangezet hebben om hun huisdieren vrij te laten. “De grappige legendes over de oorsprong van de Britse parkieten gaan waarschijnlijk niet snel verdwijnen”, vertelt dokter Steven Le Comber, die de studie leidde. “Ons onderzoek vond echter enkel bewijzen die het geloof van de meeste ornithologen ondersteunde: dat de verspreiding van parkieten in Groot-Brittannië waarschijnlijk het gevolg is van het veelvuldig vrijlaten ervan, en niets te maken heeft met publiciteitsstunts door muzikanten en filmsterren.”