Comédienne Amy Schumer deelt liefdevolle huwelijksvideo: "Ik kon geen seconde langer wachten om je vrouw te zijn" MVO

01 maart 2018

08u03 1 Thank you @jeffandmollieweddings for this beautiful video and @thegetdownboys for the dope ass rendition of “rainbow connection” and my friends and fam my husband! Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 feb 2018 om 20:48 CET Celebrities De reden waarom Amy Schumer zo snel met haar vriend Chris Fischer getrouwd is, is omdat ze 'geen dag langer meer kon wachten om zijn vrouw te worden.' Dat zegt de comédienne in een huwelijksfilmpje dat ze op haar Instagram heeft geplaatst.

Het stel is te zien tijdens hun huwelijksceremonie in Malibu, met een prachtig uitzicht op de oceaan. Chris spreekt als eerste zijn geloften uit: "Ik hou van jou, Amy. Jij bent het beste dat me ooit is overkomen. Jij geeft mijn leven kleur en vreugde. Ik hou met heel mijn hart van jou." Amy reageert: "Mensen vroegen zich af waarom ik zo snel met jou wilde trouwen. Ik hou van jou en wil jouw vrouw zijn." De twee stapten half februari tijdens een besloten plechtigheid in het huwelijksbootje. Volgens een bron waren onder anderen Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Larry David, David Spade, Judd Apataw en Jake Gyllenhaal bij het feestje aanwezig.

In november werd bekend dat de 36-jarige comédienne aan het daten was met de 37-jarige chef-kok Fischer. In mei maakte Amy bekend dat ze na anderhalf jaar een punt had gezet achter haar relatie met Ben Hanisch.