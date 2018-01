Comédienne Lies Lefever op 37-jarige leeftijd overleden: geen kwaad opzet Jolien Boeckx

10u39 4345 repro ton wiggenraad Celebrities De slechtziende comédienne Lies Lefever is afgelopen nacht dood in haar woning aangetroffen. Ze was 37. Haar man vond haar in de keuken. De autopsie heeft intussen uitgewezen dat er geen kwaad opzet in het spel was.

Lies woonde met haar man en twee kinderen in Asse. Ze werd vooral bekend bij het grote publiek toen ze het voorprogramma van een van Philippe Geubels’ zaalshows mocht verzorgen. Volgende maand zou ze 38 jaar worden. Tot ze afgelopen nacht in haar eigen huis levenloos gevonden werd door haar man. "Het parket stelde een wetsdokter aan om de precieze oorzaak van het overlijden te kennen", zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. Ook na de autopsie op het lichaam blijft de doodsoorzaak onduidelijk. Maar kwaad opzet en/of tussenkomst van een derde is wel uitgesloten.

Bij het grote publiek is Lies Lefever vooral bekend als de grappige, slechtziende zwarte vrouw die op haar gitaar gevaarlijk lichte liedjes speelde. Haar levensverhaal beroerde echter ook. Dat levensverhaal werd enkele jaren geleden in alle sereniteit gebracht door Martin Heylen, in een aflevering van het VIER-programma "Heylen en de Herkomst".

Herkomst

Lies vertelde hoe ze als baby in Rwanda door haar moeder werd achtergelaten in een beerput, hoe ze daardoor nagenoeg blind werd, hoe twee dorpelingen haar redden en ze uiteindelijk bij een pleeggezin in Vlaanderen terechtkwam. Omdat ze er voortdurend werd over aangesproken, nam ze daarna even een time-out.

Lefever stak haar neus aan het venster van de comedyscene eind 2009. Ze trad toen op als vast voorprogramma van de zaalshow van Kamagurka "Kamagurka geneest". In 2011 verzorgde ze het voorprogramma van Philippe Geubels' theatertournee "Hoe moet het nu verder?". Haar eerste avondvullende comedyshow, "Meisje van plezier", ging datzelfde jaar in première.

Tijdens het twaalfde seizoen van het Eén-praatprogramma "De Laatste Show" bracht Lefever iedere woensdag een protestlied. Ze was ook te zien in "De Rode Loper". In 2014 stond ze voor de Vlaamse verkiezingen op de 10de plaats op de Vlaams-Brabantse lijst van Groen.

Pietenpact

Eind 2016 schreef ze op haar blog een vlammend betoog tegen het pietenpact. "Zelf heb ik nooit, niet toen ik klein was en niet nu ik groot ben, een link gezien tussen zwarte piet en rassenhaat. Het is gewoon folklore. Cultureel erfgoed", schreef ze toen. "We zijn iets te enthousiast bezig met politiek correct zijn." Volgens Lefever gaat "de wereld kapot aan te veel correctheid". "Straks mag de wetenschap waarschijnlijk ook niet meer over 'het zwarte gat' spreken", luidde het toen ook.

Lefever zou op 8 februari 38 zijn geworden. Ze laat een man en twee kinderen na. Het gemeentebestuur van Asse opent morgen een rouwregister in de foyer van het Cultuurcentrum van Asse aan Huinegem. De foyer is op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 tot 20.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Zaterdag kan het rouwregister tussen 14.00 en 18.00 uur ondertekend worden.

Sleep well, Lies. I hope you find peace. pic.twitter.com/mr0pphYWqu Alex Agnew(@ AgnewAlex) link

Fuck! Liesje toch! Henk Rijckaert(@ henkrijckaert) link

Lies Lefever dood?! Sterkte en steun aan haar familie en vrienden,ik wil het niet geloven. Erg. nigel williams(@ nigelstwits) link

We deelden een liefde voor @sigurros en hebben kinderen van dezelfde leeftijd. Pffff. @lieslefever damn! Hoe kan dat nu? RIP https://t.co/nSKnMTeOHB ayco duyster(@ aycoduyster) link

RIP @lieslefever. Ondanks een tragische jeugd een sterke cabaretière. Een groot verlies voor het Vlaams cultureel leven. Mijn innig medeleven met haar man en 2 kinderen. Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link

Lieve Lies, gij waart een prachtmens. Wij zijn hier heel stil van geworden. Veel sterkte aan uwen toffe man en lieve kinderen. #RIP #LiesLefever pic.twitter.com/fR94WjMny3 Katastroof(@ Katastroof) link

We verliezen een grote mevrouw. We gaan haar humor en nog meer haar eigen mening en engagement missen. RIP @lieslefever John Crombez(@ johncrombez) link