Collega's van Kate Winslet kunnen niet lachen met haar uitspraken: "De blik van Margot Robbie spreekt boekdelen"

12u19 0 Twitter Margot Robbie kan niet lachen met de uitspraken van Kate Winslet. Celebrities Kate Winslet had beter gezwegen, zo blijkt uit veelzeggende beelden van haar collega's. De actrice verdedigde regisseur Woody Allen namelijk volmondig, en dat is nogal controversieel.

Kate Winslet deed een paar opvallende uitspraken over regisseur Woody Allen, tijdens haar interview voor 'The Envelope'. Daar zat ze samen met een paar collega-actrices, zoals Margot Robbie ('Suicide Squad') en Jessica Chastain ('The Zookeeper's Wife').

Volgens Winslet is Allen "een bijzonder getalenteerd schrijver" die "erg uitzonderlijke rollen heeft gecreëerd, ook voor vrouwen." Ze werkt met hem samen voor haar toekomstige film 'Wonder Wheel'.

Woody Allen wordt niet graag gezien in Hollywood, omdat hij bekendstaat om het feit dat hij met zijn geadopteerde dochter, Soon-Yi Previn, is getrouwd. Zijn andere dochter, Dylan Farrow, zou hij vijfentwintig jaar geleden misbruikt hebben. Hijzelf ontkent alle beschuldigingen, maar het kostte hem wel zijn goede reputatie.

Jessica Chastain, een andere gaste van 'The Envelope', grijnsde minachtend bij het horen van de uitspraken. Zij heeft eerder al samenwerkingen met Allen geweigerd. Ook Margot Robbie werpt haar collega-actrice een blik toe die boekdelen spreekt. Winslet is één van de weinige actrices die nog met de regisseur gezien wil worden.

