Collega’s van Brad en Jennifer moedigen reünie aan: “Mijn hart kan dit niet aan” BDB

21 januari 2020

15u51

Bron: ANP 0 Celebrities Ook Hollywood is in de ban van de reünie tussen Jennifer Aniston (50) en Brad Pitt (56) op de SAG Awards. Zo likete ‘Friends’-collega Courteney Cox enkele kiekjes van de exen die door nieuwssites gedeeld werden.

Buzzfeed bekeek de Instagramlikes van de ontmoeting tussen Pitt en Aniston en daaruit bleek dat Courteney Cox maar geen genoegen kon krijgen van het blije weerzien tussen de twee. Ze gaf verschillende foto’s een hartje en likete ook op Twitter enkele posts over ‘Braniston’.

De ‘Friends’-actrice was trouwens niet de enige ster die meeging in de hype. Jamie Lynn Spears' reactie op Instagram was: "Dit zullen we onze kleinkinderen vertellen, zo belangrijk is het." Rumer Willis, die met Brad in ‘Once Upon A Time in Hollywood’ speelt, schreef dan weer: "Mijn arme hart kan dit niet aan.” En model Brooklyn Decker leek het kiekje met een vergrootglas te hebben bekeken. "Zie ik daar een van haar vingers onder zijn revers?", vroeg ze zich af.

Aniston en Pitt waren van 2000 tot 2005 getrouwd. Beide acteurs hertrouwden: Pitt met Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen deelt, en Aniston met Justin Theroux. Inmiddels zijn ze beiden weer vrijgezel.