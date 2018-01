Collega's herdenken 'Glee'-acteur Mark Salling, die zelfmoord pleegde na verdict kinderporno MVO

31 januari 2018

06u20

Bron: ANP 0 Celebrities De vermeende zelfmoord van Mark Salling is vooralsnog niet bewezen. Na grondig onderzoek is er geen afscheidsbriefje gevonden en heeft de politie, nadat ze zijn huis, auto en omgeving hebben uitgeplozen, geen enkel spoor van zelfdoding kunnen vinden. Dit meldt TMZ.

Volgens de politie van Los Angeles kwamen de agenten het levenloze lichaam van Salling 'toevallig' op het spoor, omdat ze zijn verlaten auto aan de kant van de weg zagen staan. Nadat ze het nummerbord gecheckt hadden, kon er vastgesteld worden dat het om de auto van de 'Glee'-acteur ging, die zich verhangen zou hebben aan een boom vlakbij de auto.

Collega's van Mark reageren geschokt. Zo zegt Jane Lynch (Sue Sylvester) in een opname met TMZ: "Dit is zo tragisch, mijn hart is gebroken. Ik zal hem altijd herinneren als de jongen die zo ontzettend blij was om deel uit te mogen maken van de cast van Glee."

Matthew Morrison (Will Schuester) plaatste een foto op Instagram, waarop hij te zien is met Mark en de eveneens overleden Glee-ster Cory Monteith, die via een overdosis drugs een einde aan zijn leven maakte. "Het is een pijnlijk verlies, wederom. Twee jonge acteurs, allebei te vroeg weg. RIP #marksalling."

Salling werd vorig jaar aangeklaagd nadat de politie in 2015 meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarige kinderen op zijn computer had gevonden. De acteur zou ook in augustus 2017 al een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Hij zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De uitspraak van zijn zaak zou in maart zijn.

😇😔😇 Een foto die is geplaatst door null (@_matthew.morrison_) op 30 jan 2018 om 21:33 CET