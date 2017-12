Collectie brieven onthult diepe eenzaamheid Greta Garbo kv

Bron: BBC, The Guardian 0 Photo News Greta Garbo Celebrities Bij veilinghuis Sotheby’s in Londen gaan op 12 december een fotoalbum en 36 brieven van Greta Garbo onder de hamer. In totaal gaat het om meer dan 100 pagina’s. De brieven, die ze in de jaren 1930 en 1940 schreef, reflecteren de eenzaamheid en afkeer voor Hollywood van de enigmatische Zweedse actrice. Garbo, die ondanks haar populariteit de pers altijd op afstand wist te houden, bleef een van de meest mysterieuze Hollywoodfiguren tot haar dood in 1990 op 84-jarige leeftijd.

In de brieven, die gericht zijn aan haar goede vriendin Marta Wachtmeister, is Garbo openhartig over haar depressie en over haar verlangen om het leven in Beverly Hills in te ruilen voor het Zweedse platteland. “De laatste dagen hier waren grijs en ik heb veel aan Tistad gedacht,” schreef ze. “Aan de zomers daar wanneer het regent en die wonderlijke melancholie ons overvalt.”

Garbo schreef ook dat ze “bijna altijd alleen” was en gaf toe dat ze vaak tegen zichzelf sprak. “Ik rijd naar het strand en ga wandelen en dat is altijd prachtig. Maar dat is het,” noteerde ze in een brief aan de Zweedse gravin Marta Wachtmeister in 1939.

Laatste film

De actrice drukte ook haar frustratie uit over veranderingen aan de plot van haar laatste grote film ‘The Two-Faced Woman’, in 1941. “Bovenop alle andere absurditeiten, laten ze me voor de 759ste keer trouwen,” vertelde ze. De actrice zag al aankomen dat de film zou floppen: “Maar aangezien ik liever zou gaan wandelen op het platteland dan vechten voor verhaallijnen, zal het zijn zoals het is.”

Kluizenares

Greta Garbo werd in 1905 geboren in Stockholm en verhuisde in 1925 naar de VS, waar ze 25 van haar 28 films maakte. Ze verscheen in 28 langspeelfilms en stond gekend als een kluizenares. Ze weigerde interviews, handtekeningsessies, premières en fanmail tijdens haar leven in Beverly Hills. Ze was amper 36 toen ze na ‘The Two-Faced Woman’ met pensioen ging en verhuisde naar New York. Daar woonde ze alleen in een appartement in Manhattan. De actrice is nooit getrouwd en had geen kinderen.

Vriendschap

Garbo leerde gravin Wachtmeister en haar echtgenoot kennen via gemeenschappelijke vrienden in de jaren 1930. Ze bleven bevriend tot Wachtmeister in 1976 overleed.

De collectie brieven, die al die jaren keurig bewaard werden in een doosje, documenteren het leven van Garbo in Hollywood. De enige getypte brief in de collectie – de meesten waren geschreven in potlood – was gericht aan de dochter van het koppel en ondertekend met GG. “Misschien heb je nooit het telegram gekregen dat ik stuurde toen je moeder ons verliet. Als dat zo is, dan zou je nooit kunnen weten hoe diepbedroefd ik was en nog steeds ben. Je ouders betekenden erg veel voor me. Ze staan voor altijd in mijn geheugen gegrift.”

"Ondraaglijk"

“Er is een bijna ondraaglijke diepte van droefheid en eenzaamheid in deze brieven,” zegt Gabriel Heaton, specialist bij de boekenafdeling van Sotheby’s. “Het is opvallend dat geen enkele van deze brieven ondertekend zijn – één heeft ‘De Clown’ in plaats van een handtekening, een paar andere hebben stokfiguurtjes van vrouwen. Het verlangen om in de schaduw te blijven, uit de schijnwerpers, is extreem – je voelt dat er hier iets heel erg mis is.”

De brieven en het fotoalbum dat mee geveild wordt, zijn naar schatting 15.000 à 20.000 Britse pond (17.000 à 22.7000 euro) waard.