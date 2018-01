Colin Firth hakt de knoop door: "Ik werk niet meer met Woody Allen" MVO

19 januari 2018

06u30 0 Celebrities Het interview van Dylan Farrow over het seksueel misbruik van haar adoptievader Woody Allen, heeft heel wat losgemaakt. Zo verklaarde onder andere acteur Colin Firth tegenover de Engelse krant The Guardian dat hij 'niet meer met hem zal samenwerken'. Firth volgt hiermee het voorbeeld van een aantal andere acteurs, die zich distantiëren van de bekende regisseur.

Colin was te zien in Allen's film 'Magic In The Moonlight' in 2013, vlak voordat Dylan een open brief schreef aan The New York Times, waarin ze schreef hoe Allen haar vroeger misbruikte op zolder. Ook beschuldigde ze Hollywood ervan 'weg te kijken'.

Nu Dylans broer Ronan Farrow de #MeToo beweging in gang heeft gezet, dankzij zijn onthullende artikel over Harvey Weinstein, zeggen vele acteurs zich te schamen om met Woody te hebben samen gewerkt. Alec Baldwin is een van de weinige acteurs die het nog publiekelijk voor de gevallen regisseur opneemt.