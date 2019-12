Colin Firth en vrouw na 22 jaar uit elkaar SDE

Colin Firth (59) en zijn vrouw Livia Giuggioli (50) hebben besloten na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar te gaan. Dat heeft het koppel laten weten aan Britse media.

De Britse Colin Firth en de Italiaanse Livia Giuggioli, een filmproducente, waren maar liefst 22 jaar getrouwd - een eeuwigheid in Hollywood-normen. Ze hebben samen twee zoons, Luca en Matteo, die in Rome geboren worden. Het koppel woonde afwisselend in Londen en Italië. Maar aan hun romance komt nu dus een einde. In een mededeling aan de Britse pers lieten de twee weten: “Colin en Livia Firth zijn uit elkaar. Ze behouden een diepe vriendschap en blijven verenigd in hun liefde voor hun kinderen. Ze vragen vriendelijk om hun privacy te respecteren en zullen niet verder reageren op de breuk.”

In 2017 werd duidelijk dat Firth - net als zijn kinderen - de dubbele nationaliteit had aangevraagd. Ook Livia wilde toen Brits staatsburger worden. De acteur heeft uit een eerdere relatie met actrice Meg Tilly een derde zoon.