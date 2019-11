Colin Farrell wordt mogelijk schurk in nieuwe Batman-film met Robert Pattinson MVO

06 november 2019

14u05

Bron: New York Post 2 Celebrities Colin Farrell is op dit moment topfavoriet om de derde schurk te gaan spelen in ‘The Batman’. Dat is de prent met Robert Pattinson in de hoofdrol, als de gemaskerde weldoener. Tot nu toe zijn er al twee schurken gecast: Paul Dano als the Riddler en Zoe Kravitz als Catwoman. Regisseur Matt Reeves wil echter ook de kwaadaardige Penguin aan het rijtje toevoegen.

Farrell heeft rond de tafel gezeten met Warner Bros. om een mogelijke rol als The Penguin te bespreken. Het is de bedoeling dat superheld Batman het zal opnemen tegen drie schurken, en Colin zou dat plaatje compleet moeten maken. De Ierse acteur was de laatste jaren al in verschillende blockbusters te zien, zoals Disney’s ‘Dumbo’ en een andere grote Warner Bros. productie: ‘Fantastic Beasts and Where To Find Them’.

The Penguin is een bekend personage uit de Batman-franchise. Hij werd in 1992 al eens gespeeld door Danny DeVito in ‘Batman Returns’.