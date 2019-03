Colin Farrell nam acteerpauze om meer tijd door te brengen met zijn zonen: “iPads zijn een vloek” SD

22 maart 2019

20u44

Bron: Metro.co.uk 0 Celebrities Colin Farrell (42) nam recent enkele maanden vakantie om meer tijd te kunnen doorbrengen met zijn twee zonen, James (15) en Henry (9). Hij genoot van de lange periode thuis, zo vertelt hij tijdens ‘The Jonathan Ross Show’.

“Ik nam acht of negen maanden vakantie”, vertelt Farrell. “Het was fijn om thuis te zijn met de jongens. Ik had zoveel gereisd dat ik zes of zeven maanden onderweg was geweest. Niets wordt nog opgenomen in Hollywood tegenwoordig, ze maken daar geen films meer. Dus nu is het Atlanta, New York, en enkele dingen hier in Londen. Dat is geweldig voor Engelse crews, die super zijn.”

Maar de ‘In Bruges’-acteur zou die negen maanden thuis ook niet meteen als een rustige vakantie willen omschrijven. “Ik probeer om die twee jongens bij te houden. Ik ga werken om uit te rusten! Ze zijn de liefdes van mijn leven, maar ze zijn best intens. Hen naar school brengen, in bad steken, lunch maken, misschien eens gaan wandelen, naar de film, dat soort dingen.” Maar ook wanneer de kinderen zichzelf bezighouden, is Farrell niet tevreden. “De technologie is een vloek. Voor mij als vader, zijn iPads een vloek. Pas op: ik ben zelf schuldig. Als ik een half uurtje even op adem wil komen en alleen wil zijn, geef ik hen gewoon de iPad, en voila! Het is gewoon zo gemakkelijk, het wordt een soort van een surrogaat-ouder.”

De acteur lacht dat zijn zonen dan ook gemakkelijk afscheid van hem konden nemen toen het tijd was om weer aan het werk te gaan. “Ze waren er wel klaar mee, ja. Ze hebben mijn tassen ingepakt. ‘Oke, dag!’ Ik zei: ‘Ik zal jullie Facetimen!’ En zij: ‘Nee, nee, maak je niet druk! Ga genieten van deze ervaring, wij zijn er nog wel als je terugkomt.‘”