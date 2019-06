Colin Farrell moest filmscène 56 keer opnieuw opnemen door zware kater KD

02 juni 2019

12u54

Bron: ANP 0 Celebrities Colin Farrell (43) stond op zijn 25ste op de set van de succesvolle film ‘Minority Report’. De acteur had na het vieren van zijn verjaardag echter zo’n grote kater dat hij zijn teksten niet meer kon onthouden. Eén bepaalde scène moest zo maar liefst 56 keer opnieuw worden opgenomen omdat Colin moeite had met een zin.

De nacht voor de opname had hij zijn verjaardag gevierd. Een dagje vrij als cadeau kon Colin echter vergeten. "Ik dacht dat een film met zo'n miljoenenbudget wel zou luisteren naar mijn verzoek, maar ik moest gewoon werken", zegt Colin, die samen met Tom Cruise de hoofdrol vertolkte, in een interview. "Het was een zware nacht en ik had niet geslapen."

Nu, 16 jaar later, herinnert de acteur die ene zin - “I'm sure you've grasped the fundamental paradoxical pre-crime methodology” - nog goed. "Het heeft me zoveel paniek en angst bezorgd. Mijn zus was die dag op de set en moest na 56 takes vertrekken. Ik was een ramp.” Colin Farrell kampte in het verleden met een drugs- en alcoholverslaving en liet zich in 2005 voor het eerst behandelen in een kliniek. In april vorig jaar liet hij zich uit voorzorg opnieuw opnemen in een afkickkliniek.