Coleen Rooney zonder trouwring op vakantie Melissa Van Ostaeyen

12u30 0 Reporters / Mega

Slechts drie maanden geleden was de zwangere Coleen Rooney (31) nog op vakantie in Barbados met haar man Wayne, en hun drie kinderen. Nu is Coleen alweer op het Caraïbische eiland, maar dit keer enkel met zoontjes Kai, Klay en Kit. Zonder haar man en - opvallend - zonder haar trouwring.

Haar man, voetballer Wayne Rooney, werd vorige maand opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat naast een andere vrouw. Geruchten over een mogelijke breuk worden nu aangewakkerd door het feit dat Coleen haar trouwring heeft thuisgelaten, maar in plaats daarvan een bijzondere Louis Vuitton tas heeft meegebracht. De initialen die erop zijn aangebracht zijn CM, wat doet vermoeden dat Coleen haar meisjesnaam McLoughlin terug heeft aangenomen.

Zelf lacht ze dat weg, met als excuus dat het om de tas van haar moeder Colette gaat. Nochtans werd Coleen al vaak gespot met een bijna identieke tas met de initialen CR.

De trip waarmee ze hoogstwaarschijnlijk wegvlucht van haar overspelige echtgenoot, is al haar zevende vakantie van het jaar. Eerder ging ze al naar Griekenland, Portugal, Italië en het Spaanse eiland Ibiza.