Coldplay-zanger Chris Martin weert alcohol: “Ik word depressief als ik drink” LOV

14 juli 2020

17u29

Bron: ANP 0 Celebrities Chris Martin (43) heeft naar eigen zeggen een vrij fel karakter, maar als hij aan de drank gaat, wordt dat door de alcohol alleen maar versterkt. Dat vertelt hij in een interview met BBC Radio 2.

“Ik ben geen geweldige drinker, ik ga daar niet goed op”, bekent de Coldplay-frontman. “Ik word dan erg depressief. Ik weet dat ik al erg fel uit de hoek kan komen en drinken maakt het een beetje te erg.”

De zanger blikt verderop in het interview terug op de carrièrekeuze die hij al vroeg in zijn leven gemaakt had. Zijn ouders dachten eerst dat hij een grapje maakte toen hij zij dat hij muzikant wilde worden. “Een casino op Jupiter openen was net zo realistisch geweest”, grapt hij.

Maar nadat hij iets muzikaals voor zijn moeder speelde was ze om. “Toen zei ze op een hele lieve manier ‘ben jij dit?’, alsof ze wilde zeggen ‘oh, oké, dit is best goed.’ Vanaf dat moment vonden m’n ouders het geweldig.”