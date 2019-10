Cody Simpson brengt eerbetoon aan "passionele" nieuwe vlam Miley Cyrus SDE

12 oktober 2019

20u23

Bron: People 0 Celebrities Na de scheiding met Liam Hemsworth, fladdert Miley Cyrus (26) van de ene vlam naar de andere. Haar huidige lief is de Australische zanger Cody Simpson (22), en die is helemaal weg van de blonde schone. Dat vertelt hij aan People.

“Ik ben erg gelukkig. Wij zijn erg, erg gelukkig", laat Simpson optekenen. “Ze is creatief. Ze is erg passioneel over alles wat ze doet, en ik ben net hetzelfde. Daarom komen we zo goed overeen. We maken gewoon veel plezier, en dat is het het belangrijkste onderdeel van een relatie, weet je?”

Dat de twee eerst vrienden waren, geeft hun relatie een andere dimensie volgens Simpson. “We hebben elkaar gevonden op een moment waarop we allebei niet aan het feesten waren, allebei hard werkten en dat zorgt ervoor dat onze relatie gezond en goed blijft.” En hij vervolgt: “Mijn vorige vriendinnen waren altijd het gevolg van een plotse romance, dus dit is heel anders aangezien we al een tijdje vrienden waren en het op natuurlijke wijze meer werd.”