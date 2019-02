CO-vergiftiging en kleine keukenbrand werden vader van topmodel Rose Bertram fataal MVO

06 februari 2019

20u35 0 Celebrities In een caravan in Nieuwpoort is dinsdagnamiddag het levenloze lichaam van de vader van model Rose Bertram aangetroffen. De 44-jarige man bezweek aan de gevolgen van koolstofmonoxidevergiftiging en een beperkte keukenbrand. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

Het slachtoffer werd dinsdag rond 14.30 uur dood teruggevonden in zijn caravan aan de Kinderlaan. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de man wellicht om het leven kwam door CO-intoxicatie. Ook zijn hond werd immers dood aangetroffen. Het parket stelde een wetsdokter en een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Ondertussen is gebleken dat Dave Bertram wellicht al een kleine week geleden om het leven kwam. In zijn lichaam werd een dodelijk gehalte koolstofmonoxide aangetroffen. Bovendien waren er in de caravan ook sporen van een minimale keukenbrand. Een kookpot was op het vuur blijven staan, waardoor een kleine hoeveelheid plastic vuur vatte. De brand doofde vanzelf. De combinatie van CO-vergiftiging en rookintoxicatie werd het slachtoffer fataal.

Dave Bertram was de vader van het bekende Vlaamse model Rose Bertram, die een relatie heeft met voormalig Nederlands voetbalinternational Gregory van der Wiel. De ex-speler van onder andere Ajax en Paris Saint-Germain komt tegenwoordig uit voor het Canadese Toronto FC, in de Major League Soccer.