Cliff Richard wint rechtszaak tegen de BBC KVE TTR

18 juli 2018

11u11

Bron: Belga 0 Celebrities De Britse oerrocker Cliff Richard heeft een privacy-rechtszaak die hij tegen de openbare omroep BBC had ingespannen gewonnen. Dit hebben meerdere Britse media vandaag gemeld.

De 77-jarige zanger had de omroep voor de rechter gedaagd omdat de BBC Televisie in augustus 2014 een doorzoeking van zijn woning in Sunningdale in South Yorkshire via helikopterbeelden had uitgezonden. Sir Cliff vond dit een "ernstige aantasting" van zijn privacy.

Het High Court stelde de zanger nu in het gelijk. De BBC heeft zijn privacy op een "ernstige en sensatie zoekende manier" geschonden.

De rechtbank kende hem een schadevergoeding van 21.000 pond toe voor het "algemene effect" op zijn leven. De zanger heeft ook recht op meer geld voor de financiële impact van de berichtgeving. De omvang van dit bedrag wordt later bepaald. Eerder kreeg de rocker ook al een schadevergoeding van 400.000 pond vanwege de politie.

De huiszoeking maakte deel uit van een gerechtelijk onderzoek nadat Richard was beticht van een geval van pedoseksualiteit in 1985. Cliff Richard, die ontkende, is daaromtrent nooit gearresteerd of aangeklaagd. De BBC verweerde zich bij het High Court door te zeggen dat de verslaggeving accuraat en te goeder trouw was.

Fans zongen na zijn overwinning in de rechtbank zijn hit 'Congratulations', meldde de BBC.