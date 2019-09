Cliff Richard krijgt ruim 2 miljoen euro van BBC SDE

04 september 2019

15u52

Bron: BBC 0 Celebrities Cliff Richard (78) heeft na meer dan een jaar eindelijk een schikking getroffen met de BBC. De Britse openbare omroep zal de zanger in totaal zo'n 2 miljoen pond (2,2 miljoen euro) betalen, als vergoeding voor de juridische kosten die hij in zijn rechtszaak tegen de BBC gemaakt heeft.

Vorig jaar won Cliff Richard een rechtszaak die hij tegen de BBC had aangespannen. De openbare omroep had in 2014 met een helikopter beelden gemaakt van een politie-inval in Cliffs huis. Die waren de hele dag door te zien in het nieuws. De politie onderzocht een melding van een man die beweerde dat hij in 1985 seksueel misbruik was door de zanger. Maar Cliff werd nooit gearresteerd of ergens van beschuldigd, en twee jaar later werd de zaak geklasseerd.

De zanger was in zijn buitenhuis in Portugal toen hij van de inval hoorde. “Het was erg hinderlijk”, vertelde hij daar later over. “Het is moeilijk om uit te leggen hoe het voelt. Ik ben maar een keer teruggegaan naar het appartement, om mijn kleren te verzamelen. Het was erger dan een inbraak.”

Misbruik

De rechter oordeelde dat het recht op privacy van Cliff als verdachte in het onderzoek in dit geval belangrijker was dan het recht op vrijheid van meningsuiting van de BBC om zijn naam te publiceren en verslag te doen van de inval. Cliff was het daar uiteraard mee eens. Hij vertelde dat de aantijgingen en de mediaberichtgeving daarover “het ergste was dat hem ooit was overkomen.” En, vervolgde hij: “Wat de BBC deed was misbruik. Ze namen het op zichzelf om rechter, jury en beul te spelen.”

De rechter bepaalde tevens dat de BBC hem ruim 235.000 euro smartengeld moest betalen en de zanger kreeg daarbovenop nog eens zo'n 956.000 euro als vergoeding voor juridische kosten. Die kosten waren intussen echter gestegen waarna Cliff meer geld eiste. De BBC is daar nu aan tegemoet gekomen en stelde een regeling op met de 78-jarige zanger.