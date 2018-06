Claudia Cardinale eregast op filmfestival in Brussel MVO

20 juni 2018

Vandaag ging het eerste Brussels International Film Festival (BRIFF) van start. Op de rode loper vielen heel wat bekende gezichten te spotten, waaronder dat van Claudia Cardinale, één van de grootste actrices uit de jaren '60.

De Italiaans-Tunesische actrice, onder meer bekend van haar rollen in 'Once Upon A Time In The West' en 'The Pink Panther', is ondertussen al 80 jaar oud. In haar jonge jaren deed ze menig mannenhart sneller slaan en ontpopte ze zich in een mum van tijd tot een echt sekssymbool. Vandaag is ze de eregast op de eerste editie van het festival. De actrice zal de voorstellingen van de films waarin ze zelf voorkomt bijwonen gedurende de feestelijkheden. Haar aanwezigheid lokte heel wat bewonderaars naar de hoofdstad.

Girl-power lijkt trouwens het grote thema van de opening te zijn. Zo zijn er ook enkele studentes aanwezig om protest te voeren tegen de huidige stand van zaken in de filmindustrie. Slechts 4 op de 32 regisseurs zijn vrouwen, zo staat er op hun bordjes te lezen. Dat moet dringend veranderen, klinkt het in koor.