Over anderhalve maand is het zover: de wereldpremière van de spektakelmusical 40-45. En dus is Clara Cleymans, net als de rest van de cast, volop aan het repeteren. Gevolg: minder tijd voor haar dochtertje Jeanne (2).

Met rijdende tribunes, een dubbele cast en muziek gecomponeerd door Vlaamse legende Will Tura mag je gerust zeggen dat er kosten noch moeite werden gespaard voor de opvolger van de musical 14-18. 40-45 gaat in oktober in première, maar de repetities gingen vorige week van start in Puurs, waar Studio 100 een eigen theaterzaal heeft gebouwd. Clara Cleymans maakt deel uit van de enthousiaste cast, zij speelt straks – afwisselend met Nathalie Meskens – het Joodse meisje Sarah. ‘Ik heb er erg veel zin in, maar het is ook spannend om in zo’n grote productie je plekje te vinden. Met zulke bewegende computergestuurde decorstukken heb ik bovendien nog nooit gewerkt. Maar voorlopig laat ik er mijn slaap nog niet voor (lacht).

Nathalie Meskens en jij spelen beurtelings dezelfde rol.

Tijdens de repetities kunnen we elkaar goed helpen, maar zodra de voorstellingen beginnen, zien we elkaar helaas niet meer. Nathalie en ik kennen elkaar al negen jaar, sinds de start van 'Tegen de Sterren Op'. Er is een groot wederzijds vertrouwen en geen sprake van concurrentie.

Je zou die tijd ook kunnen gebruiken om te studeren voor De Slimste Mens ter Wereld...

Dat zou ik eigenlijk moeten doen, maar dat vind ik minder tof (lacht). Voorlopig ben ik nog heel ontspannen. Mocht ik er nu al nachtmerries over hebben, dan zou ik het nooit doen. Erik Van Looy had me trouwens al een paar keer gevraagd, maar ik durfde nooit. Intussen kan het me minder schelen wat mensen over mij denken. Maar eens ik daar zit, zal ik wel sterven van de zenuwen. Uiteindelijk wil je toch een goede beurt maken, hé.

Je broer Jelle speelt de hoofdrol in 40-45. Vind je het fijn om nog eens samen te spelen?

Heel fijn! Zo zien we elkaar weer wat vaker. De laatste jaren was dat sowieso al wel fel verbeterd, maar vroeger waren er soms periodes dat we elkaar amper zagen door ons drukke werkschema.

Jonas Van Geel speelt je lief.

Ik kon moeilijk het lief van mijn broer spelen, hè (lacht). Maar het is ook grappig dat Jonas, die ik al sinds mijn twaalfde ken, mijn geliefde speelt. Makkelijk wordt het sowieso niet. In 'Tegen de Sterren Op' moesten we al eens een koppel spelen, maar we schoten voortdurend in de lach. Het onderwerp is nu natuurlijk veel serieuzer. Dat werkt in ons voordeel.

