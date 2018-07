Clara Cleymans wordt stripfiguur in 'De Kiekeboes' CD

Na politica Maggie De Block (56) heeft nu ook Clara Cleymans (29) een rolletje beet in het nieuwste stripalbum van 'De Kiekeboes'. De actrice speelt daarin een taaie cipier.

In 'Dédé en partner', het nieuwste stripalbum van 'De Kiekeboes', duikt een bekend gezicht op. Actrice Clara Cleymans kruipt in de huid van cipier Els Lawaay die stapelverliefd is op topgangster Dédé, de aartsvijand van Marcel Kiekeboe. Alleen is die liefde niet wederzijds. Maar met vage beloften over een nieuw leven op een exotisch eiland gebruikt hij haar om te ontsnappen. Hoe het verhaal verder loopt, lees je uiteraard in het album.

"Wanneer ik een personage creëer, probeer ik me meteen voor te stellen hoe hij of zij er moet uitzien’" vertelt De Kiekeboes-striptekenaar Merho. "En voor Els Lawaay had ik een klein vinnig roodharig ding in gedachten. Type Clara Cleymans. Toen dacht ik: waarom maak ik van haar geen strippersonage. Bovendien is er een link tussen Clara en 'De Kiekeboes'. In de app van het album 'Alle eendjes' en ook in een attractie van Comics Station doet zij de stem van Fanny. De overige stemmen van de familie werden trouwens ingelezen door haar moeder Karin (Charlotte), haar broer Jelle (Nopel)."

Treffende gelijkenis

Clara zelf voelt zich enorm vereerd dat Merho een personage heeft getekend dat op haar is geïnspireerd. "Ik viel totaal uit de lucht toen ik het hoorde, maar uiteraard vind ik het superleuk", reageert ze. "Als kind las ik heel de zomer lang de albums van 'De Kiekeboes' en tekende ik ook de personages na." Clara vindt de gelijkenissen met haar personage ook heel treffend. "Die fijne neus en dat grote voorhoofd komen me bekend voor, net als het haarimplant en sproetjes. Alleen denk ik dat Els Lawaay veel meer temperament heeft dan ik. Ik ben nogal zachtaardig. Op dat vlak lijkt ze meer op Helena De Ridder, mijn personage uit de Eén-reeks 'De Ridder'.

Het album 'Dédé en partner' van 'De Kiekeboes' komt uit op 11 juli.