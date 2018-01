Claire Foy wint SAG Award voor 'The Crown' en verslaat zo eindelijk concurrente Elisabeth Moss MVO

22 januari 2018

07u45 0 Celebrities Claire Foy is zondag in Los Angeles bekroond met een Screen Actors Guild Award voor haar hoofdrol in The Crown.

De Britse versloeg daarmee Elisabeth Moss, die tot nu toe dit awardseizoen zegevierde in de categorie beste actrice in een dramaserie. De hoofdrolspeelster van The Handmaid's Tale won de award bij de Emmy's, Critics Choice Awards en de Golden Globes.

Claire won vorig jaar ook al de SAG Award voor haar rol als koningin Elizabeth II in de dramaserie van Netflix. Omdat de serie elke seizoen een vrij lange periode uit het leven van de Queen beslaat, wordt de actrice in de volgende reeks vervangen door een oudere collega, Olivia Colman.

De actrice was zelf niet aanwezig om haar award in ontvangst te nemen. Actrices Kelly Marie Tran en Dakota Fanning namen de honneurs voor haar waar.