Claire Danes wees hoofdrol in ‘Titanic' af: “Ik kon het niet, ik wilde het niet”

29 januari 2020

Bron: People 0 Celebrities De carrière van actrice Claire Danes (40) had er helemaal anders kunnen uitzien. Ze kreeg namelijk de rol van Rose in ‘Titanic’ aangeboden, maar weigerde. Dat vertelt de actrice in de podcast ‘Armchair Expert with Dax Shepard’.

Toen de vraag kwam, had Claire Danes net samen met Leonardo DiCaprio ‘Romeo + Juliet' gemaakt, vertelt ze. “Ik had net deze romantische film met Leo in Mexico City gemaakt. Daar gingen ze ook ‘Titanic' opnemen", klinkt het. “En ik had het gewoon niet in me.” Haar tegenspeler Leonardo kreeg dezelfde vraag voorgeschoteld: “Hij worstelde met de beslissing”, zegt Danes.”Zou hij het doen of niet?”

Vervolgens herinnert de actrice zich hoe DiCaprio buiten het kantoor van zijn manager rondjes reed in een rode cabrio. “Toen keek hij naar me op en zei: ‘Ik ga het doen! Ik ga het doen!’ En ik kon zien dat hij niet zeker was", zegt ze. “Maar hij dacht: ‘F*ck it, ik moet dit doen.’ En ik keek naar hem en zei: ‘Ik begrijp volledig waarom je dit doet. Maar ik ben hier niet klaar voor.’ En ik denk dat ik dat echt niet was.”

“Nadat de film uitkwam, kwam hij in een hele andere wereld terecht”, herinnert Danes zich. Mensen begonnen de acteur anders te behandelen: “Het was een beetje eng. Ik denk dat ik misschien gevoeld heb dat hij in de buurt begon te komen van dat niveau van beroemdheid. En ik kon het gewoon niet doen. Ik wilde het niet.”

De actrice heeft dan ook geen spijt dat ze nee zei tegen de iconische rol. “Ik was daar heel duidelijk in”, zegt ze. “Ik lag niet in de clinch met mezelf. Het zou me ergens toe leiden waarvan ik niet wist of ik de kracht had om ermee om te gaan. Ik wist dat ik eerst aan mijn basis moest werken.” Uiteindelijk zou Kate Winslet de beroemde rol voor haar rekening nemen. Ook met de carrière van Claire Danes ging het niet slecht. Zij vertolkt de hoofdrol in de populaire serie ‘Homeland’.