Cindy Crawford was prinses Diana’s verrassing voor jarige zoon William: “Ik moest blozen” SDE

10 april 2020

16u33

Bron: HuffPost 0 Celebrities Toen prins William (37) zijn twaalfde of dertiende verjaardag vierde, kreeg hij een wel heel bijzonder geschenk van mama Diana. Ze vroeg niet minder dan vier topmodellen om hem op te wachten van school. Naomi Campbell (49) en Cindy Crawford (54) halen herinneringen op.

Naomi Campbell brengt haar dagen in afzondering door met het interviewen van bevriende beroemdheden voor haar YouTube-reeks ‘No Filter With Naomi’. Ook collega Cindy Crawford mocht niet ontbreken. De twee topmodellen haalden onder meer herinneringen op aan een bijzonder moment: de verjaardag van prins William.

Prinses Diana had Naomi, Cindy en topmodellen Claudia Schiffer en Christy Turlington uitgenodigd op Kensington Palace om de verjaardag van haar zoon te vieren. Hij was toen zo’n dertien jaar oud. “Hij kwam thuis van school, wij waren vlak voor hem aangekomen", herinnert Naomi zich. “We zeiden: ‘Wat moeten we doen?’ Het was zo schattig." Daarop vraagt ze Cindy: “Moest hij blozen toen je hem ontmoette?”

“Kijk, ík moest blozen", lacht Cindy. “Ik was zo geïntimideerd door die ontmoeting met prinses Diana en het bezoek aan Kensington Palace. Ze was zo normaal!” Toch vond de Amerikaans het bezoekje niet gemakkelijk: “Er komt zo veel protocol bij kijken. En aangezien ik niet Engels ben, begrijp ik daar niet alles van."

Diana heeft op beide dames indruk gemaakt. Zo zou ze zelf de deur hebben opengemaakt, en leek het dankzij haar gedrag een “uitstapje naar het huis van een vriend.” “Hoe ik het me herinner, droeg ze een jeansbroek en een kasjmieren trui. Ze gaf een erg relaxte vibe af”, vertelt Cindy. “Ik voelde me misschien een beetje ongemakkelijk, maar het was wel fijn. Het was een erg leuke dag en een mooie herinnering.” Naomi voegt eraan toe: “Ik vond haar geweldig. Ze was nederig, erg normaal en ik voel me gezegend dat ik haar een periode heb mogen kennen.”

In de documentaire ‘Diana, Our Mother: Her Life and Legacy’ vertelde William zelf al eens over die bijzondere verrassing. “Ze had het geregeld dat toen ik thuiskwam van school, Cindy Crawford, Christy Turlington en Naomi Campbell bovenaan de trap stonden te wachten. Ik was waarschijnlijk 12 of 13 jaar oud en ik had posters van hen aan de muur. Ik werd knalrood en wist niet echt wat ik moest zeggen. Ik mompelde iets en volgens mij struikelde ik op de trap toen ik naar boven ging.”

Lees ook:

Nieuwe docu onthult explosieve brief van prinses Diana: “Mijn man plant een ongeluk met mijn auto”

Cruciaal dossier over dood prinses Diana wordt al jaren verzwegen: Franse autoriteiten weigeren openbaring van informatie