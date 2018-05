Cindy Crawford viert 20ste huwelijksjubileum: "Ons liedje 'Have A Little Faith In Me', is hét geheim voor een goed huwelijk" MVO

30 mei 2018

08u04 0 Celebrities Cindy Crawford (52) was dinsdag 20 jaar getrouwd met Rande Gerber (56). Het paar stond op social media stil bij hun jubileum.

Het voormalig topmodel deelde een foto van hun bruiloft op Instagram, en schreef daarbij: "Vandaag twintig jaar geleden. Ik had geen betere man kunnen kiezen om dit ding dat we het leven noemen mee te ondernemen. Ik hou van je." Later deelde ze een foto van een feestje in Nashville, waar een aantal muzikanten hun trouwnummer 'Have A Little Faith In Me' speelde. "Dat nummer zegt 'heb gewoon een beetje vertrouwen in mij'. Dat zijn wijze woorden voor een lang huwelijk!"

Ook Rande, de zakelijk partner van George Clooney met wie hij tequilamerk Casamigos opzette en voor een miljard verkocht, plaatste een post over de huwelijksdag van het stel. Bij een oud kiekje van de twee liet hij weten: "Twee geweldige kinderen en dit mooie meisje met haar armen om me heen. Dank je voor ons leven."

Na hun bruiloft in 1998 kregen Rande en Cindy twee kinderen. Zoon Presley en dochter Kaia zijn inmiddels 18 en 16 en net als hun ouders de modellenwereld ingestapt.

Thanks @kidrock and @missaudreyberry for making our anniversary so special. @officialdeanjames, @jonpardipics, and @thefiddleman_ played the song from our wedding “Have A Little Faith In Me”— good words for a long marriage! 💍 Een foto die is geplaatst door null (@cindycrawford) op 29 mei 2018 om 23:29 CEST

20 years ago today walking down the “aisle.” @RandeGerber, I couldn’t have chosen a better man to do this thing called life with. I love you! 📷 @ArthurElgort Een foto die is geplaatst door null (@cindycrawford) op 29 mei 2018 om 17:19 CEST

20 years ago today, 2 amazing kids and this beautiful girl with her arms always holding on tight. Thank you for our life. Een foto die is geplaatst door null (@randegerber) op 29 mei 2018 om 22:44 CEST