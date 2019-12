Cindy Crawford niet blij met de vriend van haar dochter: “Hij duikt om de haverklap met een ander in bed” Redactie

19 december 2019

14u00

Bron: TV Familie 1 Celebrities Strubbelingen bij het gezin Gerber-Crawford. Daar zorgt het nieuwe lief van dochter en model Kaia Gerber (18) voor zure oprispingen bij haar ouders, voormalig topmodel Cindy Crawford (53) en haar echtgenoot, zakenman Rande Gerber (57). Vooral die laatste ziet komiek Pete Davidson (26) niet zitten, schrijft weekblad TV Familie. Reden? Het turbulente liefdesleven van de man.

De voorbije jaren werkte Pete immers een indrukwekkend lijstje veroveringen af, met als laatste drie ‘prijsbeesten’ popster Ariana Grande (26) en actrices Kate Beckinsale (46) en Margaret Qualley (25). “Kaia’s vader vindt Pete daarom een onbetrouwbare flierefluiter die zijn dochter gewoon als de volgende in de rij ziet”, zegt een vriend van de familie. “Hij snapt niet dat Kaia, die zo mooi is dat ze wellicht elke man ter wereld kan krijgen, uitgerekend voor Pete Davidson kiest. Enfin, hij omschrijft Pete als een griezel”. En ja: het resultaat laat zich raden. Kaia en haar ouders hebben al flink wat geruzied de voorbije weken...

Vieze ziekte

Rande Gerber zou volgens intimi zelfs al enkele keren geprobeerd hebben om z’n dochter ervan te overtuigen Pete te dumpen. “Die gast duikt om de haverklap met een ander in bed. Straks loop je een vieze ziekte op”, riep hij Kaia kwaad toe. En toen ze het toch waagde te vragen of Pete naar het kerstfeest van de familie Gerber mocht komen, was papa’s antwoord duidelijk. “Die kerel komt hier niet binnen! Nooit!” Wat Kaia niet pikte. “Ze praat nu niet meer met haar vader.”

Stiekem toch binnen

Topmodel Kaia vindt haar papa erg onredelijk. Ze probeert ook zo weinig mogelijk bij hem in de buurt te komen. Toen de familie laatst in New York was, koos zij ervoor in Los Angeles te blijven. Bij Pete. En toen liet ze hem stiekem binnen in hun villa...

Mama Cindy is naar verluidt ook allerminst een fan van de vriend van haar dochter. “Maar zij beseft dat het weinig zin heeft om Kaia om te praten”, zo klinkt het. “Ze is nu eenmaal smoorverliefd en dus voor geen rede vatbaar. Cindy vreest zelfs dat ze Kaia nog méér in Petes armen zal drijven als ze hem constant afkraakt. Zij hoopt gewoon dat dit slechts een fase is. Cindy neemt deze relatie niet al te serieus. Ze is er zeker van dat ’t snel weer voorbij zal zijn. Enfin, dat hoopt ze toch.”

Dikke hypocriet

Maar Kaia’s vader denkt er dus heel anders over. Hij vroeg zijn goeie vriend George Clooney (58) zelfs om raad. En wat blijkt? George, die door Kaia ‘oom’ wordt genoemd omdat hij zo close is met de Gerbers, kan Pete Davidson ook al niet uitstaan. Ook hij raadde Rande aan om die gast zo snel mogelijk uit het leven van Kaia te bannen. “Wat George over Pete hoorde in Hollywood stemt hem ongerust. Pete is in zijn ogen ook een gevaarlijke hartenbreker die Kaia alleen maar verdriet kan brengen. En dat heeft hij zijn maatje Rande ook gezegd.”

Aan diggelen

Dit laatste tot ergernis van Kaia die haar ‘oom’ nu een dikke hypocriet noemt. Want... George was in het verleden zélf een vrouwenverleider. “Nee, er heerst momenteel geen gezellige sfeer bij de Gerbers. Kaia en Rande hadden een super dochter-vaderband en die ligt nu aan diggelen. Door haar lief. Velen hopen dat mama Cindy gelijk krijgt en dat het snel gedaan is tussen Kaia en Pete. Zodat er weer vrede is in dat gezin.”