Cindy Crawford heeft spijt van naakt poseren lva

06 april 2018

03u10 0 Celebrities In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Town And Country Magazine heeft Cindy Crawford laten weten dat ze in de vroege jaren van haar modellencarrière meerdere malen gepusht is om naakt te poseren.

Het leidde gelukkig niet tot een #MeToo verhaal, maar het model heeft wel spijt van bepaalde beslissingen waar ze zich toe heeft laten zetten. "Ik heb vele malen naakt geposeerd en heb daar dan ook geen enkel probleem mee. Maar toen ik jong was, heb ik me een aantal keer laten overhalen terwijl ik het eigenlijk niet wilde. Daar baal ik van, zeker nu zowel mijn zoon als dochter model zijn. Ik zou het vreselijk vinden als zij zich gedwongen voelen tot iets dat ze niet willen doen. Ik wil dat zij doen wat ze zelf willen, zonder dat iemand hen ergens toe dwingt", aldus Cindy.

De 52-jarige Crawford begeleidt haar kinderen nauwgezet en zorgt ervoor dat ze geen misstappen maken. "Ze staan natuurlijk ingeschreven bij een modellenbureau, dat alle zakelijke dingen regelt, maar er gebeurt niets zonder dat ik daarvan weet," aldus Cindy.

"Het zijn toch m'n kindjes en zeker het eerste jaar dat ze werkten was ik een soort waakhond. En ze vinden dat ook leuk hoor, ze vragen me regelmatig: mama, zeg me wat ik moet doen. Over een paar jaar doen ze het allemaal zelf en kijk ik vanaf de zijlijn trots toe."