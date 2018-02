Chuck Norris eist miljoenen extra voor rol in 'Walker, Texas Ranger' MVO

02 februari 2018

08u59 0 Celebrities Chuck Norris eist een flink bedrag van de makers en zender van zijn hitserie 'Walker, Texas Ranger'. De acteur wil 30 miljoen dollar (24 miljoen euro) zien.

Volgens Chuck hebben CBS en Sony Pictures hem veel te weinig aan royalty's betaald. Hij beweert met hen een aandeel van 23 procent van de winst uit de uitzendrechten te hebben afgesproken, maar geen cent te hebben gekregen voor de opbrengst uit video on demand-platformen.

De inmiddels 77-jarige acteur was van 1993 tot en met 2001 te zien als sergeant Cordell Walker in de actieserie. 'Walker, Texas Ranger' werd in meer dan honderd landen uitgezonden. In 2005 kwam er ook nog een televisiefilm uit rond de personages uit de serie met de titel 'Trial By Fire'.