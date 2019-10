Exclusief voor abonnees Christopher Reeve overleed 15 jaar geleden: Mario Danneels

20 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Ook de groten van Hollywood zijn niet immuun voor ingrijpende tragedies. Het is exact vijftien jaar geleden dat Christopher Reeve stierf, de acteur die Superman een gezicht gaf en verlamd raakte na een val van zijn paard. Hij werd een baken van hoop en inspiratie, achter wie nóg een heldin school: zijn vrouw Dana.

Het was een schrijnend zicht: uitgerekend de viriele acteur die gestalte gaf aan Superman, een bevlogen atleet bovendien, zat vanaf 1995 aan een rolstoel gekluisterd – verlamd en niet eens meer in staat zelfstandig te ademen. Na eerst euthanasie te hebben overwogen, groeide Christopher Reeve echter uit tot een inspirerend rolmodel dat een kruistocht voerde voor stamcelonderzoek. “Mijn pa was geobsedeerd om een remedie voor ruggenmergletsels te vinden, zodat hij opnieuw zou kunnen stappen, en hij geloofde rotsvast dat dat zou gebeuren. Dat is wat hem overeind hield”, aldus zoon Will. Het mocht niet zijn: op 10 oktober 2004 overleed Christopher, bijna tien jaar na zijn ongeval. Zijn erfenis leeft voort: de stichting die zijn naam en die van zijn heroïsche vrouw Dana draagt, is vandaag een koploper in onderzoek naar de wervelkolom. “Chris Reeve zag zijn ongelooflijke tegenslag als een buitengewone kans die wereldwijd voor altijd gevolgen zal hebben”, prijst vriendin Jane Seymour.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen