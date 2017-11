Christopher Plummer gaat door tot hij erbij neervalt: "Mijn droom is om te sterven op het podium" MVO

Christopher Plummer is allesbehalve van plan om te stoppen met acteren. De 87-jarige acteur hoopt dat hij tot het einde toe door kan blijven spelen.

"Ik houd van mijn werk. Ik houd van wat ik doe", zegt Christopher tegen Page Six. "Het spijt me voor de meerderheid van de mensen die hun werk niet leuk vinden en niet kunnen wachten om te stoppen. Ik zal nooit met pensioen gaan. Ik hoop dat ik dood neerval op het podium. Dat zou ik graag willen."

Plummer is binnenkort te zien in 'The Man Who Invented Christmas', een film die gebaseerd is op het leven van Charles Dickens. Ook is hij de vervanger van Kevin Spacey in 'All The Money In The World'. Spacey werd uit de film geschreven nadat hij in opspraak was gekomen vanwege seksueel wangedrag.