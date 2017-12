Christoff toont groot hart: kansarmen mogen gratis naar kerstconcert en deel opbrengst gaat naar goed doel "Ik ben blij dat de mensen mij niet vergeten zijn" Peter De Smedt sam

17u53 0

Christoff kreeg vandaag een gouden plaat voor de verkoop van 10.000 exemplaren van zijn meest recente cd De Hits. Daarvan verscheen zopas een limited edition met zijn grootste hits, zijn kerst-cd én een dvd met het kerstconcerten in de Basiliek van Koekelberg. Christoff treedt op 17 december voor de vijfde keer op in de basiliek van Koekelberg, het hoogtepunt van zijn kerstconcertreeks. Samen met Brussels staatssecretaris Bianca Debaets maakt Christoff het mogelijk dat 150 Brusselaars die in kansarmoede leven het concert vanop de eerste rij kunnen meemaken. Bovendien wordt een deel van de opbrengst van de avond weggeschonken aan Kom Op Tegen Kanker en aan het Ronald McDonald-fonds.

rv