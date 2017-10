Christoff schrijft nummer voor zwangere zus Lindsay TK

12u09

Christoff en Lindsay Celebrities Zanger Christoff (41) brengt morgen een nieuw album uit. Het gaat om een verzamelcd - 'Christoff De Hits' heet de plaat - maar er staan ook drie nieuwe nummers op. Een daarvan is een mooi eerbetoon aan zijn zus Lindsay, die jarenlang moeite had om zwanger te geraken.

De zanger wil met het nummer 'Door jou (nieuw geluk)' Lindsay en iedereen die een onvervulde kinderwens heeft een hart onder de riem steken. "Ik besef nu meer dan ooit dat het een domper op je relatie zet als je heel graag kinderen wil, maar dat niet meteen lukt. En dat terwijl er mensen zijn die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen, dat is niet te vatten", aldus Christoff in Het Nieuwsblad.

Lindsay en haar man Kris verwachten hun eerste kindje rond 6 januari. "Lindsay was toch wel een beetje aangedaan toen ik haar het nummer voor het eerst liet horen”, aldus Christoff. “Ik heb nu een heel andere zus. Ik voelde dat ze stilaan de moed begon op te geven. Er is een hele grote druk van mijn schouders gevallen, want ik stond machteloos tegenover het verdriet van mijn zus. Zelf heb ik geen kinderwens, ik heb nog geen tijd voor een lief, laat staan om zelf een kind op te voeden. Ik zal mijn petekindje wel verwennen, er staan al ­verschillende cadeautjes klaar."