Christoff nuanceert 'jaar zonder seks'-uitspraak TK

09u11

Bron: Dag Allemaal/Story 0 Jan Aelberts Celebrities Dat hij al een jaar geen seks meer heeft gehad, verklapte Christoff vorige week op de radio. Hij nuanceert die uitspraak nu echter in Dag Allemaal. "A ls je in een radiostudio staat, wordt er van je verwacht dat je grappig uit de hoek komt, hé."

"Ik vond het gewoon hilarisch om te zeggen dat ik al een jaar lang niet meer intiem ben." Hij wil die uitspraak echter niet meer herhalen. "Euh, laat ons het erop houden dat ik al een jaar vrijgezel ben. Dat is in elk geval waar. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is: ik begin eindelijk wat te genieten van het vrijgezellenleven."

Na de breuk met Jef ging hij door een moeilijke periode. "Ik voel me na enkele moeilijke maanden, weer super. Pas sinds kort geniet ik ervan om zonder gezelschap thuis te zijn of naar huis te gaan wanneer ik wil." In Story vertelt hij overigens over de pijnlijke breuk. "Jef had iemand anders, zonder dat ik van iets wist. Het was nochtans echt de bedoeling om het bij een pauze te houden. Jef kon een maand naar Amerika voor zijn paardensport, ik toerde nadien door Duitsland. Maar hij zat blijkbaar bij een andere man. Mijn verdriet was enorm, vooral omdat ik pas na enkele maanden ontdekte dat hij verliefd was op een ander. Weer iemand veel ouder, trouwens. Dat doet pijn, want ik geloofde echt nog in onze relatie. En Jef had blijkbaar niet eens het lef om me zelf te zeggen dat het écht voorbij was."

Hij heeft wel veel geleerd uit de relatie. "Dat je jezelf nooit moet veranderen, je partner moet je nemen zoals je bent. Ik heb geprobeerd om veel water bij de wijn te doen, maar op een bepaald moment stopt het. Mijn carrière is er nu eenmaal. Die zou ik nooit opgeven voor een relatie. Van jonge gasten heb ik nu mijn buik vol. Mijn volgende lief moet minstens een drie voor zijn leeftijd hebben staan."