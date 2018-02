Christoff heeft nieuwe, veel jongere vriend: "Ik ben smoorverliefd!" Frederik Velghe

13 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Celebrities "Ik ging me helemaal op m’n carrière storten. En toen hebben ze van hierboven Ritchie op m’n pad gebracht." Christoff (41) is opnieuw verliefd, zo zegt hij d eze week in Dag Allemaal. En ook al kan het tijdstip beter, de zanger heeft het over "een verademing". Want: "Eindelijk kan ik weer helemaal mezelf zijn"

Hij had een muur om zich heen gebouwd, na de pijnlijke breuk met z’n ex-vriend iets meer dan een jaar geleden. Maar die zag Christoff steen voor steen afbrokkelen, nadat hij Ritchie tegen het lijf liep. Het was op de werkvloer waar de kantoren van zijn management gevestigd zijn.

In datzelfde gebouw is er een groothandel van kleding en schoenen, waar Ritchie als admini­stratief bediende werkt. "Zes maanden geleden zagen we elkaar voor het eerst", begint Christoff z’n verhaal in Dag Allemaal, met Ritchie ietwat bedeesd aan z’n zijde. De jongeman is duidelijk nog niet gewend aan de BV-status van zijn liefdespartner, en wat daar allemaal bij komt kijken. "Het bleef aanvankelijk bij een ‘goeiendag’ af en toe. Ik vond ’m wel een knappe gast, maar meer ook niet. Maar al snel kreeg ik bij Ritchie een heel fijn gevoel. Hij is zo puur, zo eerlijk en nuchter. Dat trok me over de streep."

