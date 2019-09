Christina Milian hackte telefoon Nick Cannon en las al zijn berichten SH

12 september 2019

12u00

Bron: ANP 0 Celebrities Christina Milian (37) vertrouwde ex-partner Nick Cannon (38) duidelijk niet tijdens hun relatie. Ze wist het wachtwoord van zijn telefoon te raden en las een maand lang stiekem al zijn berichten. De zangeres kwam erachter dat haar toenmalige vriend niet bepaald trouw was.

“Ik had het in één keer goed”, vertelt Christina in het E!-programma ‘Just The Sip’. De zangeres was destijds voor filmopnames in Roemenië. “Ik had alle tijd. Ik kon hem niet op heterdaad betrappen terwijl ik weg was, dus ik zorgde ervoor dat ik goed op de hoogte raakte. Ik moest zeker weten dat het waar was, en dat was het”, vertelt ze.

Christina en Nick hadden tussen 2003 en 2005 een relatie. De presentator bekende een paar jaar geleden al in zijn radioprogramma dat hij de zangeres niet trouw was geweest. Hij bood daarvoor zijn excuses aan toen Christina te gast was in zijn show.