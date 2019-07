Christina Aguilera wordt Disney Legend SD

09 juli 2019

07u17

Bron: ANP 2 Celebrities Christina Aguilera (38) wordt volgende maand tot ‘Disney Legend’ benoemd. Dat heeft het entertainmentbedrijf gisteren bekendgemaakt. Aguilera is in de wolken met het nieuws.

Als kind werd Christina Aguilera bekend als lid van de Mickey Mouse Club. Later zong ze ook het nummer ‘Reflection’ van de soundtrack van de animatiefilm ‘Mulan’. Ze is dan ook erg blij met het nieuws dat ze een Disney Legend wordt. “Wat een eer! Ik blijf altijd een Disney kid", schreef ze gisteren op Twitter.

De Disney Legends vormen de eigen Hall of Fame van het entertainmentbedrijf. Met de titel eert Disney personen die “een buitengewone en wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de Walt Disney Company.” In het verleden kregen onder meer Julie Andrews, George Lucas, Oprah Winfrey, Carrie Fisher, Phil Collins en Elton John de titel toegewezen. De ceremonie vindt elke twee jaar plaats op de Disneyfanbeurs D23. Dit jaar wordt die het laatste weekend van augustus gehouden in het Californische Anaheim. Onder meer Robert Downey Jr., Jon Favreau, Bette Midler, Diane Sawyer en Hans Zimmer mogen zich dit jaar - net als Christina - bij de Disney Legends voegen.