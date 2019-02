Christina Aguilera ontkent dat ze Pink probeerde te slaan: “Maar een kus wilde ik wel!” SD

Popzangeres Christina Aguilera (38) kwam in de tv-show 'Watch What Happens Live' terug op haar vermeende conflict met Pink (39). Volgens die laatste probeerde Aguilera haar in 2008 te slaan, maar dat ontkent Christina. "Pink zou me zonder twijfel verslagen hebben."

In 2008 werkten Pink en Christina Aguilera samen aan het nummer ‘Lady Marmelade’. Al meteen doken geruchten op dat de twee popdiva’s het niet goed met elkaar konden vinden. Volgens Pink lag de schuld daarvoor volledig bij Aguilera, die in een club naar haar uitgehaald zou hebben.

De 38-jarige Aguilera ontkent nu dat dat echt gebeurd is. “Ik heb dat verhaal ook gehoord, ja. Maar ik voelde me geïntimeerd door haar”, vertelde ze in ‘Watch What Happens Live. “Ik lijk een andere herinnering van die avond in de club te hebben dan zij. Die van mij is eerder liefdevol. Kijk naar haar en kijk naar mij, ik zou niet uithalen naar haar! Zij kan me gemakkelijk verslaan, ben je gek?” Aguilera vertelde dat ze samen met Pink en nog wat anderen ‘spin the bottle’ speelde, en al droomde van een kus met de ‘What About Us’-zangeres. “Ik keek uit naar een kus! Ik dacht: één kus, en dan is alles goed tussen ons. Maar ze bedekte haar mond met haar hand en ik dacht: ‘Oh, is dat hoe we het gaan spelen. Ok!’ Ze wou niets ‘Dirrty’ doen”, lachte Aguilera, verwijzend naar haar hit uit 2002.

Tussen de twee zangeressen is de lucht ondertussen opgeklaard. “Ze is een andere persoon nu”, zei Aguilera. “Ze is een moeder. Ze is cool.”