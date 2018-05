Christina Aguilera haalt uit naar 'The Voice': "Ik laat me niet meer vertellen wat ik wel en niet mag doen" MVO

04 mei 2018

07u54

Bron: ANP 1 Celebrities In een interview met Billboard Magazine heeft Christina Aguilera haar ongezouten mening gegeven over haar periode als coach bij 'The Voice' in Amerika. De zangeres was vijf seizoenen lang te zien in het programma, tussen 2011 en 2016. Maar erg positief kijkt ze niet terug op het succesvolle programma.

"Op een gegeven moment kwam ik erachter dat het helemaal niet om de muziek ging, iets waarvoor ik in eerste instantie wel getekend had. Het ging alleen maar om het maken van 'sappige' tv-momenten. Ik ben niet in deze industrie gaan werken om me door een of andere televisiepresentator te laten vertellen wat ik wel of niet mag doen. Zeker als vrouw had ik te maken met allerlei restricties: 'dit mag je niet dragen, dat mag je niet zeggen.' Het was voor mij erg moeilijk om mezelf neer te zetten als de persoon die ik ben," aldus Christina.

"Die show zoog werkelijk alle energie uit me, ik verlangde gewoon naar mijn vrijheid. Zodra de opnames erop zaten wilde ik alleen maar naar huis, mijn kleding verwisselen voor iets gemakkelijkers en mijn make-up eraf halen. Het liefst zette ik thuis dan iets van hiphop of Nirvana op, om maar uit die modus te komen." Toch was Christina bijna 5 jaar aan het programma verbonden, wat opmerkelijk is gezien haar negatieve ervaringen. "Ik ben moeder van twee kinderen en een vaste baan hebben is fijner dan continue op tournee zijn. Dit was qua timing heel prettig, omdat ik precies wist hoe mijn schema eruit zag en hoe laat ik thuis zou komen. Maar dat is nu verleden tijd, ik wil mijn kinderen laten zien waartoe hun moeder echt in staat is!"

Een woordvoerder van 'The Voice' reageerde op Christina's interview via Entertainment Tonight: "Ze is van onschatbare waarde geweest voor The Voice en zal altijd deel uit blijven maken van onze familie. We zijn haar zeer dankbaar voor haar bijdrage aan de show."