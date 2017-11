Christina Aguilera brengt eerbetoon aan Whitney Houston MVO

06u37 0 AFP Christina Aguilera heeft tijdens de American Music Awards een eerbetoon gebracht aan Whitney Houston. Celebrities Christina Aguilera heeft tijdens de American Music Awards een eerbetoon gebracht aan de in 2012 overleden Whitney Houston. De reden hiervan was het 25-jarig jubileum van de film en bijbehorende soundtrack 'The Bodyguard', waarin Houston schitterde als de fictieve popster Rachel Marron.

Christina opende met een a-capella versie van 'I Will Always Love You' en ging daarna verder met 'I Have Nothing' en 'Run To You'. Toen ze 'I'm Every Woman' ten gehore bracht, danste het publiek enthousiast mee. De soundtrack van 'The Bodyguard' werd met 45 miljoen verkochte exemplaren het meest succesvolle filmalbum aller tijden.

Aguilera liet in een persbericht weten enorm vereerd te zijn met dit speciale optreden: "Ik ben dankbaar om deze legende te mogen eren. Ik heb het geluk gehad haar te mogen ontmoeten, zowel op het podium als daarbuiten. Ze was ontzettend aardig voor me toen ik in de muziekindustrie begon. Haar vrijgevigheid, menselijkheid en schoonheid maakten enorme indruk op me toen ik mijn idool ontmoette. Dat zijn herinneringen die ik altijd zal koesteren."