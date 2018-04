Christina Aguilera blaast iedereen omver in Carpool Karaoke SD

Fans zaten er al een hele tijd op te wachten: de dag dat Christina Aguilera (37) plaatsneemt naast James Corden voor de razend populaire Carpool Karaoke. En nu is het eindelijk zover! De popartieste zingt enkele van haar bekendste hits en blaast Corden omver met haar uitzonderlijk hoog stembereik. Daarnaast doet ze ook enkele onthullingen over haar tijd in The Mickey Mouse Club met Britney Spears, Justin Timberlake en Ryan Gosling. Het feestje is pas écht compleet wanneer actrice Melissa McCarthy opduikt op de achterbank en Redmans deel uit 'Dirrty' voor zich neemt.