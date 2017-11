Christian Bale onherkenbaar na aankomen voor nieuwe rol MVO

06u14 0 photo_news Celebrities 'Batman'-acteur Christian Bale is de laatste tijd weer een pak zwaarder geworden. Hij zal binnenkort namelijk te zien zijn in de film 'Backseat', waarin hij voormalig Amerikaans vicepresident Dick Cheney vertolkt.

Dat gaat gepaard met een kaal hoofd en een haast onherkenbaar lichaam. Het is niet de eerste keer dat hij zo ver gaat om overtuigend over te komen in een rol. In 2004 viel hij dramatisch af voor zijn rol in 'The Machinist'. Toen woog hij slechts 55 kilo. Een jaar later moest hij dan weer 45 kilo aankomen om superheld Batman te vertolken. In 2010 was het weer afvallen geblazen omdat hij een junkie moest spelen in de film 'The Fighter'. Tot slot konden we hem in 2013 aan het werk zien in 'American Hustle', waarin hij alweer zwaarlijvig voor de camera stond.

