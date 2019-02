Christian Bale legt complexe vete met zijn moeder na 10 jaar bij MVO

13 februari 2019

11u53

Bron: Metro UK 0 Celebrities ‘Vice’-acteur Christian Bale (45) heeft de 10 jaar durende vete met zijn moeder Jenny en zus Sharon eindelijk bijgelegd. De ruzie startte vlak voor de première van zijn Batman-film ‘The Dark Knight’, in 2008.

Na een lange periode van radiostilte heeft Bale weer contact met zijn familie, dat heeft zijn moeder intussen bevestigd. “Ja, we praten weer”, klonk het deze week. “Ik weet bijvoorbeeld dat hij nu onderweg is naar Londen.” Daar zou Bale de BAFTA’s bijwonen in de hoop op de award voor ‘beste acteur’ voor zijn rol in ‘Vice’.

Een decennium geleden werd Christian ervan beschuldigd in een fysiek gevecht met zijn moeder verwikkeld te zijn geraakt in het Londense Dorchester Hotel. Het incident gebeurde vlak voor een rode loper-event van de ‘The Dark Knight’-première. De Britse politiedienst Scotland Yard bevestigde dat Bale gearresteerd werd, maar na ondervraging zonder verdere gevolgen werd vrijgelaten. Er was volgens de ordediensten niet genoeg bewijsmateriaal om hem langer vast te houden.

Persoonlijke problemen

Christian heeft de beschuldigingen altijd ontkend en weigerde ook over de feiten te praten tijdens de verdere promotour voor ‘The Dark Knight’. Hij liet alleen weten dat het om een “diepgaand persoonlijk probleem” ging. Sindsdien verbrak hij al het contact met zijn moeder en zus.

In 2014 reageerde Jenny voor het eerst op de feiten. “Mijn hart is gebroken”, liet ze toen weten. “We hopen dat hij ooit weer contact opneemt en dat we deze vete achter ons kunnen laten. Ik heb bijna elke dag geprobeerd om hem te bereiken en ik stuurde hem vele cadeautjes voor zijn 40ste verjaardag. Het heeft lang genoeg geduurd. De bal ligt in zijn kamp. Ik zou het fantastisch vinden als we weer konden afspreken. Het is triestig voor mij, maar ook voor hem.”

Nu is de strijdbijl dan eindelijk begraven. Of de twee ook opnieuw een hechte band zullen opbouwen, is nog niet zeker.