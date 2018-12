Christian Bale getuigt over ontmoeting met Donald Trump: “Hij dacht dat ik echt Bruce Wayne was” KD

17 december 2018

21u40

Bron: Variety 0 Celebrities Donald Trump leefde in de overtuiging dat Christian Bale echt z’n ‘Batman’-personage Bruce Wayne was. Dat vertelt de acteur in een interview met Variety.

In ‘The Dark Knight Rises’, het derde deel in de ‘Batman’-reeks komt de New York City Trump Tower even in beeld. Na de opnames rond zijn eigendom vroeg Trump of hij de acteur even kon ontmoeten. “Ik heb hem eens ontmoet. Volgens mij dacht hij echt dat ik Bruce Wayne was omdat ik gekleed was als Bruce Wayne. Hij sprak tegen me alsof ik Bruce was en ik ging daarin mee omdat het beste amusant was”, lacht Christian. “Ik wist toen echt niet dat hij president wou worden.”