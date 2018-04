Chrissy Teigen viert haar babyshower met Kim Kardashian KDL

30 april 2018

14u49 0 Celebrities Chrissy Teigen (32) en John Legend (39) verwachten binnenkort hun tweede kindje en daarom mocht een babyshower niet ontbreken. Die ging afgelopen weekend door ten huize Kris Jenner, de moeder van Kim Kardashian. Die laatste was natuurlijk ook van de partij.

Chrissy zelf deelde een aantal foto's van het feestje, maar vooral via de Snapchat van Kim Kardashian kregen we meer inkijk in het heuglijke gebeuren. Zo zagen we dat ook haar man Kanye West en 'Modern Family'-acteur Jesse Tyler-Ferguson op de babyshower aanwezig waren.

De geboorte van het broertje of zusje voor Luna, het dochtertje van Chrissy en John, is verwacht voor juni.

