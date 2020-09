Chrissy Teigen verklapt per ongeluk het geslacht van haar baby JVE

Bron: ANP 0 Celebrities Model Chrissy Teigen (34) heeft via sociale media per ongeluk laten weten dat ze in verwachting is van een jongetje. Teigen, die al twee kinderen heeft met haar echtgenoot John Legend (41), versprak zich toen ze een filmpje postte over haar aanstaande spruit.

Terwijl Chrissy een video opnam vanuit bed, omdat ze op doktersadvies voorlopig strikte bedrust moet houden, had ze het op een gegeven moment over 'hem'. En terwijl ze dat uitsprak, sloeg ze meteen een hand voor haar mond omdat ze zich realiseerde dat ze het geslacht van haar baby bekend had gemaakt.

Het model ontmoette haar man, zanger John Legend, in 2007 tijdens de opnames van de videoclip van ‘Stereo’, een hit van Legend. Zes jaar later, in 2013, trouwde het koppel. Intussen zijn de twee al trotste ouders van dochter Luna (4) en zoontje Miles (2). Zij krijgen er dus binnenkort een broertje bij.

