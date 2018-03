Chrissy Teigen verdrietig om verlies hondje MVO

08 maart 2018

07u30 0 Celebrities Met pijn in haar hart heeft Chrissy Teigen afscheid moeten nemen van haar steun en toeverlaat Puddy, de bulldog die ze op 30 mei 2010 kreeg. Dit liet het model via Instagram weten.

"Vandaag is onze lieve Puddy op reis gegaan naar de hondenhemel. John en ik kregen Puddy in het eerste jaar dat we samen waren, toen ik hem ervan overtuigd had dat verjaardagscadeaus op de helft van het jaar geweldig zijn. Ik vond toen de hond die er voor ons was bij voor-en tegenspoed, in een nieuw huis, een nieuwe stad, een nieuwe reis... hij verwelkomde nieuwe familieleden in ons gezin." Daarmee doelt de vrouw van John Legend op hun dochtertje Luna, die eveneens gek was op hun hond.

Chrissy vervolgt: "Het is waar wat ze zeggen: voor honden zijn wij mensen hun hele universum. Daarom is het zo jammer dat zij ons maar een bepaalde periode blij kunnen maken met hun aanwezigheid. Ik heb altijd geweten dat als hij zou komen te overlijden, er ook een stukje van mij dood zou gaan. Dat gapende gat voel ik nu. Ik zal altijd van je houden mijn lieve hondenkindje. Mijn hart huilt, dank je wel voor alles."

I love you. I will miss you every day. Een foto die is geplaatst door null (@chrissyteigen) op 07 mrt 2018 om 18:56 CET

not many people know this but puddy is survived by his wife, Pippa. yes, they were married. Een foto die is geplaatst door null (@chrissyteigen) op 07 mrt 2018 om 18:54 CET